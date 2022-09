Das Bisinger Schlagerfestival wirft seinen Schatten voraus. Das Trio „3 mal 1“, die Geschwister Mucz aus Steinhofen, ist bereits kräftig am Planen und Organisieren. Der Termin steht: Das Festival steigt am 28. Januar 2023 in der Hohenzollernhalle in Bisingen. Karten gibt es allerdings noch kein...