Wie die Sparkasse Zollernalb mitteilt, sind ab 1. August die Selbstbedienungsbereiche in den Geschäftsstellen von 24 Uhr bis 5 Uhr geschlossen. Auch Geldautomaten, die sich in Wohnhäusern befinden, werden nachts aus Sicherheitsgründen abgeschaltet.

Wie die Sparkasse in einer Pressemitteilung erklärt, habe die Anzahl an Geldautomatensprengungen in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen. Auch bei der Sparkasse Zollernalb gab es in den letzten Jahren Angriffe auf Geldautomaten.

Präventiv Farbpatronen in Geldautomaten deponiert

„Laut Statistik des Bundeskriminalamtes wird inzwischen täglich ein Geldautomat im Bundesgebiet gesprengt. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass es irgendwo zu Verletzten kommen wird“, erklärt Markus Schmid, Vorsitzender der Sparkasse Zollernalb.

„Die Täter gehen immer skrupelloser vor und riskieren das Leben unbeteiligter Menschen. Deshalb haben wir zum einen bereits präventiv Farbpatronen in unseren Geldautomaten installiert, um das erbeutete Geld unbrauchbar zu machen.“

Die meisten Sprengungen finden nachts statt

Nun geht die Sparkasse proaktiv einen Schritt weiter, um für mehr Sicherheit und Risikoreduzierung zu sorgen. Die meisten Sprengungen fänden in der Dunkelheit statt.

„Um es den Tätern zu erschweren, schließen wir alle Selbstbedienungsbereiche unserer Geschäftsstellen von 24 Uhr bis 5 Uhr. Gleichzeitig schalten wir Geldautomaten ab, die wir in Wohnhäusern betreiben, um auch hier Personenschaden von Anwohnern und Unbeteiligten zu verhindern“, begründet Markus Schmid. Auch gehe es darum, mögliche Schäden an den Gebäuden zu vermeiden.

Sparkasse folgt Empfehlung des Bundeskriminalamtes

Die Sparkasse Zollernalb folgt mit dieser Maßnahme der Empfehlung des Bundeskriminalamtes. „Die Selbstbedienungsbereiche sind somit in den Zeiträumen geschlossen, in denen statistisch am häufigsten Angriffe stattfinden – in denen sie aber auch am wenigsten von unseren Kundinnen und Kunden genutzt werden“, so Schmid weiter.

Denn die Sparkasse hat alle Bargeldabhebungen analysiert. Die Nachtschließungen betreffen lediglich 1,5 Prozent aller Bargeldabhebungen. Die Türöffner und die Sicherheitstechnik für die Zugangskontrolle zu den betroffenen Standorten wurden bereits umgerüstet.

Von 5 Uhr bis 24 Uhr werden die Selbstbedienungsbereiche künftig täglich geöffnet. In der Internetfiliale der Sparkasse Zollernalb und in der App der Sparkasse können Kunden die aktuellen Öffnungszeiten und Standorte abfragen. Gleichzeitig wird vor Ort mit Plakaten auf die neue Situation hingewiesen.