Bürgerversammlung in der Kornbühlhalle am Montagabend. Gerhard Lutz vom gleichnamigen Gammteringer Planungsbüro stellte die Planungsansätze zum Ruhewald vor. An seiner Seite Bürgermeister Davide Licht und weitere Mitglieder der Burladinger Verwaltungsspitze, Salmendingens Ortsvorsteher Erwin St...