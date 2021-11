Der Ärger über die jüngsten Fälle blanker Zerstörungswut in Rangendingen stand Bürgermeister Manfred Haug am Montag ins Gesicht geschrieben. In der öffentlichen Gemeinderatssitzung kündigte er an, dass man gegen die Verursacher künftig einen härteren Kurs fahren werde.

„Sachbeschädigun...