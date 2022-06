Noch in diesem Jahr soll für ihn Schluss ein. Dies geht aus einer persönlichen Stellungnahme Christoph Wilds an den Hirrlinger Gemeinderat am Mittwoch hervor. „Ich möchte Ihnen heute mitteilen, dass ich das Amt des Bürgermeisters mit Ablauf des 30. September 2022 niederlegen werde“, sagte er...