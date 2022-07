Nimm dies, Stuttgarter Staatsministerium! So lässt sich die Stimmung am Mittwochabend bei der Sitzung des Kreistags in der Geislinger Sporthalle beschreiben. In seltener Einmütigkeit zeigt das Gremium den Verantwortlichen in Stuttgart die Rote Karte in Sachen militärische Nutzung des Waldhofs.