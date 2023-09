Wie herrlich und für alle Generationen die Anlage der Villa rustica in Stein doch ist, das haben vor wenigen Tagen wieder zahlreichen Zeitungsabonnentinnen und -abonnenten aus der gesamten Region Neckar-Alb bestätigt: Beim Südwest-Presse-Besuch war die Stimmung bestens, und alle haben versprochen wiederzukommen.

Das wünschen sich Gerd Schollian und seine Mannschaften am besten von allen Besucherinnen und Besuchern.

Die Alamannen haben getagt

Für Programm ist oft genug gesorgt: Wer am vergangenen Wochenende das Römische Freilichtmuseum besucht hat, wird wohl seinen Augen nicht getraut haben. Nicht „Römer“ waren anzutreffen, sondern eine Vielzahl von Alamannen, die nach dem Aufbau zahlreicher Zelte ihr „Thing“, ihre Hauptversammlung, abhielten.

Die wilden Gesellinnen und Gesellen kamen aus der Schweiz, Österreich und vielen weiteren Gegenden nördlich der Alpen. Eingeleitet wurde das Treffen der Stammeshäuptlinge mit Waffentänzen und gemeinsam vorgetragenen Liedern, abgerundet am Schluss mit dem Verzehr selbstgebrauten Biers und zünftiger Mahlzeit.

Zusatzerlebnisse am Wochenende

Immer mehr bevorzugen archäologisch und experimentell orientierte Gruppen den geschichtsträchtigen Ort der Römeranlage bei Stein als idealen Standort zu Übungseinheiten und zur Präsentation der keltischen, römischen und alamannischen Zeit. Dies bedeutet für den Förderverein einerseits mehr Arbeit, dafür aber auch die Chance, an mehreren Sonntagen zusätzliche Ereignisse anzubieten.

Die Kelten für Kinder

So waren es in den vergangenen Wochen Keltengruppen, die besonders auf Kinder und deren Eltern abgestimmt waren. Die Keltengruppe der „Scaliesus Cambiare“ und die aus Mengen-Ennetach stammende römische Soldateneinheit der „Cohors Raetonum“ wussten Hunderte von Gästen zu begeistern, wobei der Schwerpunkt vermehrt auf „Spiele der Kinder in früher Zeit“ gelegt wurde und ganz nebenbei auch das Soldatenleben mit Kämpfen der Gladiatoren gezeigt wurde.

Glanzpunkt zum Finale

Noch ist die Saison nicht zu Ende. Ein weiterer Höhepunkt steht für das Wochenende von Samstag und Sonntag, 7. und 8. Oktober, heran, die Großveranstaltung „Römer im Schein der Fackeln“. Ab Samstagmittag, 14 Uhr, wird bis in die Nachtstunden gegen 21 Uhr ein buntes Programm angeboten. Der Höhepunkt wird bei Einbruch der Dunkelheit im Fackelschein der gesamten Villa mit Kämpfen und einer abschließenden Feuershow erreicht. Und am Sonntag geht es munter weiter (siehe Extrakasten).

Die Schulklassen strömen

Es läuft nach wie vor gut im Römischen Freilichtmuseum, zieht der Vorsitzende des Fördervereins, Gerd Schollian, ein vorläufiges Fazit der am 1. November endenden Saison. Den Verantwortlichen des Vereins ist es gelungen, neben der steigenden Zahl der Schulklassen aus dem gesamten süddeutschen Raum, es wurden bisher über 5000 Schüler gezählt, vermehrt Familien, die auch gerne den „Römerweg“ zu Wanderungen nutzen, in Stein zu begrüßen.

Nordtor wächst in die Höhe

Auch auf dem Gebiet der laufenden Ausgrabungen und neuen Rekonstruktionsmaßnahmen tut sich einiges. So konnten ehrenamtliche Helfer unter Leitung von Dr. Klaus Kortüm vom Amt für Denkmalpflege Baden-Württemberg und des Grabungstechnikers Thomas Schlipf den Bereich „Erforschung Nordtor“ abschließen und sich einem neuen Projekt, das im Frühjahr seine Fortsetzung findet, zuwenden.

Das durch einen Hangrutsch abgedriftete Nordtor samt Umfassungsmauer wird derzeit durch eine originalgetreue Rekonstruktion von ehrenamtlich tätigen Vereinsfunktionären neu aufgebaut.

Es braucht Mitarbeiter

Sorgen bereiten dem Förderverein allerdings die problematische Nachfolge von Mitarbeitern im Kiosk und ehrenamtlich tätigen Führungskräften. Durch die vermehrt nach Stein kommenden Schulklassen ist der Verein denn auch dringend auf Verstärkung angewiesen.