Der Start in die Wandersaison am Albtrauf war am Wochenende von Rettungseinsätzen überschattet. Bei zwei Einsätzen am Freitag und Samstag mussten Feuerwehr, Bergwacht, DRK-Rettungsdienst und Polizei in koordinierten Aktionen zwei in Not geratene Wanderer retten.

Fast 40 Meter tief den Steilhang hi...