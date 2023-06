Am Montagmorgen gegen 7.25 Uhr ist ein Lastwagen rund acht Meter in die Tiefe abgestürzt. Die Hintergründe zu dem Unfall, der sich an der Nordseite beim Rauschbart ereignete, ließ die Polizei bislang offen, die Ursache ist demnach noch nicht geklärt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Fahrer nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr Horb unterstützte den Rettungsdienst in seinen Maßnahmen und rettete zusammen mit dem Rettungsdienst den Verletzten über eine Rettungsplattform aus dem Lastwagen

Aufgeschüttetes Geröll hinabgerutscht

Der 56-jähriger Fahrer, der mit seinem Lkw über das aufgeschüttete Geröll hinabrutschte, zog sich „schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu“, teilte die Polizei am Montagmittag mit. Der Mann wurde in ein Krankenhaus geflogen.

Die Polizei beziffert den Sachschaden am Lastwagen auf etwa 10.000 Euro.