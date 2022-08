Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist das ständige Ziel von medialen Hassattacken, ist das personifizierte Böse in den Augen von Corona-Leugnern, Demokratie-Kritikern, Verschwörungstheoretikern und radikalen Reichsbürgern. Auch in Burladingen wird er medial an den Galgen gewünscht. Grund für eine Hausdurchsuchung. © Foto: Kay Nietfeld