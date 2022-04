Am Montagabend kam es zu einem Überfall auf einen Paket-Shop in der Marktstraße in Rottenburg. Den derzeitigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Kriminalkommissariats Tübingen zufolge betraten gegen 18.10 Uhr zwei mit einer Schusswaffe sowie einem Messer bewaffnete, maskierte ...