Das Polizeirevier Hechingen bittet bei den Ermittlungen zu einem Raubdelikt, das sich am Montagabend in einem Einkaufsmarkt in Hechingen in der Straße „Im Eierle“ ereignet hat, um Zeugenhinweise.

Täter war vermeintlich bewaffnet

Den ersten Ermittlungen zufolge begab sich der Täter gegen 20.45 U...