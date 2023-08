„Mit einem erheblichen Bußgeld und einem mindestens mehrwöchigen Fahrverbot“, so heißt es im Polizeibericht, müsse eine 32-jährige Autofahrerin rechnen, die am Freitagmorgen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der B 27 von Bodelshausen in Fahrtrichtung Hechingen unterwegs war.

Polizei mit Videokamera auf Verfolgungsjagd

Nachdem die Frau gegen 5.45 Uhr ein ziviles und mit einer Videoanlage ausgestattetes Dienstfahrzeug der Verkehrspolizei Balingen überholt hatte, starteten die Beamten die Aufzeichnung und nahmen die Verfolgung auf. Die Frau befuhr mit ihrem VW Golf die Bundesstraße mit weit über 200 Stundenkilometern selbst in Bereichen, in denen die Geschwindigkeit auf Tempo 80 beschränkt ist.

Die Golf-Fahrerin wurde in Hechingen angehalten und kontrolliert. Nun sieht sie einem Bußgeldverfahren entgegen.