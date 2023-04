Zwei Leichtverletzte meldet die Polizei aus der Rangendinger Nachbargemeinde Hirrlingen nach einem eher ungewöhnlichen Zusammenstoß: Der 62-jährige Fahrer eines Elektrorads und ein Kind mit seinem Laufrad waren sich zu nahe gekommen.

Am Freitagabend ist es in der Straße Hafenmarkt in Hirrlingen zum Zusammenstoß zwischen einem Elektrorad und einem Laufrad gekommen. Gegen 19.30 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Elektrorad in Richtung Rottenburger Straße unterwegs gewesen. Zeitgleich befand sich ein Kind mit seinem Laufrad ebenfalls auf der Fahrspur.

Radfahrer stürzt

In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge und der Radfahrer kam zu Fall. Der Mann und das Kind wurden laut Polizeibericht bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Radfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Das Kind wurde von einer Erziehungsberechtigten zum Arzt gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.