Dem türkischen Staatsangehörigen wurde zur Last gelegt, Anfang Dezember 2021 ein damals zehnjähriges afghanisches Mädchen in der Asylbewerberunterkunft in Balingen sexuell belästigt zu haben. Der Mann habe das Kind über der Bekleidung an der Brust und im Intimbereich angefasst. Außerdem habe ...