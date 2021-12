Fünfhundert Hausärzte aus Baden-Württemberg, die bald in den Ruhestand gehen wollen, haben keine Aussicht, einen Nachfolger zu finden. Was das für zigtausende Patienten und für das gesamte Gesundheitssystem bedeutet, muss an dieser Stelle gar nicht vertieft werden.

Die erfreuliche Kontrastmeldun...