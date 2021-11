Der Vorfall der sich am 20. März 2021 ereignet hatte, wurde nun vor dem Amtsgericht in Balingen verhandelt. Dem 28-jährigen Mann wurde vorgeworfen, einen Polizeibeamten mit dem Ellenbogen an der Nase verletzt zu haben, als er sich einer Festnahme widersetzte. In seinem Rucksack führte er zwei Mes...