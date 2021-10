Oberbürgermeister Klaus Konzelmann gab die Nachricht am Donnerstagabend im Gemeinderat Albstadt bekannt: Ralf Keppler, Leitender Kriminaldirektor beim Polizeipräsidium Reutlingen, tritt zum 1. November das Amt des Polizeivizepräsident des Polizeipräsidiums Reutlingen an. Bisher war der CDU-Gemeinderat aus Albstadt Leiter des dortigen Führungs- und Einsatzstabes. Oberbürgermeister Klaus Konzelmann gab die Neuigkeit im Rahmen der Sitzung am Donnerstagabend bekannt und beglückwünschte Keppler zu dem Karriereschritt.

Ein erfahrener Kriminalbeamter

Der 1962 geborene Keppler tritt damit die Nachfolge von Polizeivizepräsident Reinhard Nething an. „Mit Ralf Keppler hat das Polizeipräsidium Reutlingen auch künftig einen erfahrenen Kriminalbeamten an der Spitze, dessen Wurzeln sowohl privat als auch dienstlich ebenfalls hier in der Region liegen“, so Staatssekretär Wilfried Klenk.

Hohe Fachkompetenz und innovative Ideen

„Er ist ein erfahrener Polizeiführer mit enormer Verwendungsbreite und hat bereits vielfach bewiesen, dass er mit seiner hohen Fachkompetenz und mit innovativen Ideen erfolgreich Verantwortung übernehmen kann“, erklärt Staatssekretär Wilfried Klenk laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen. 1982 trat Keppler in den Polizeidienst ein, arbeitete unter anderem in den Direktionen in Balingen, Reutlingen, beim Regierungspräsidium Tübingen sowie beim LKA.