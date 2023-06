Wegen des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Tübingen gegen einen 59-Jährigen. Ihm wird vorgeworfen, am Abend des 13. Juni zwei Arbeitskollegen, mit denen er die Wohngemeinschaft teilt, in der gemeinsamen Wohnung mit einer Axt angegriffen und einen davon verletzt zu haben.

Opfer ruft Polizei in die August-Lämmle-Straße

Gegen 19 Uhr war die Polizei von einem der Opfer alarmiert worden, worauf mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Tatort in der August-Lämmle-Straße ausrückten. Während sich der Verdächtige noch in der Wohnung aufhielt, hatten sich seine beiden Arbeitskollegen bereits ins Freie in Sicherheit gebracht. Nach entsprechender Aufforderung durch die Einsatzkräfte kam der 59-Jährige aus der Wohnung und konnte widerstandslos festgenommen werden.

Attacke kam unvermittelt und ohne erkennbaren Grund

Nach jetzigem Ermittlungsstand waren die beiden 55 und 38 Jahre alten Arbeitskollegen kurz vor 19 Uhr nach Hause zurückgekehrt, wo sich der stark alkoholisierte Verdächtige aufhielt.

Unvermittelt und ohne erkennbaren Grund soll der 59-Jährige seine Mitbewohner in der Folge angegriffen haben. Während sich der 38-Jährige gegen die Axtschläge schützen konnte und unverletzt blieb, erlitt der 55-Jährige eine stark blutende Kopfverletzung, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurde.

Beschuldigter gilt als bislang unbescholten – und ist wieder auf freieß Fuß

Das Kriminalkommissariat Tübingen hat die Ermittlungen übernommen. Der bislang unbescholtene Beschuldigte, bei dem es sich um einen vietnamesischen Staatsangehörigen handelt, wurde am Mittwochnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen dem Haftrichter vorgeführt, der gegen den 59-Jährigen Haftbefehl erließ und diesen in der Folge gegen Auflagen außer Vollzug setzte.

Wie Andrea Kopp vom Polizeipräsidium Reutlingen auf Nachfrage berichtete, darf ein Verdächtiger nur in Untersuchungshaft genommen werden, nachdem ein Haftrichter diese Maßnahme ausreichend begründet hat. „Fluchtgefahr kann solch ein Haftgrund sein.“ Bei Tötungsdelikten sei die U-Haft dagegen obligatorisch.

Der mutmaßliche Axt-Angreifer aus Bodelshausen lebe momentan nicht mit seinen Mitbewohnern zusammen, außerdem habe er seinen Pass abgegeben. Außerdem müsse er sich regelmäßig bei einem Polizeirevier melden. Nach Abschluss der Ermittlungen entscheide die Staatsanwaltschaft Tübingen, ob sie Anklage gegen den 59-Jährigen erhebt.