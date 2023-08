Zwei Frauen wurden am Freitagabend in einem Biergarten in der Schloßstraße mutmaßlich durch Steine aus einer Steinschleuder leicht verletzt.

Die beiden Geschädigten im Alter von 56 und 58 Jahren saßen mit weiteren Gästen im Außenbereich der Gaststätte als sie plötzlich von den Kieselsteinen getroffen wurden. Als vermeintliche Täter wurden von den Biergartenbesuchern mehrere Kinder oder Jugendliche beschrieben, die sich zuvor im Bereich des Rathauses aufgehalten hatten und unmittelbar nach den Steineinschlägen in Richtung Obertorplatz wegrannten.

Vier Tatverdächtige sind bereits ermittelt

Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 12 und 14 Jahren konnten schließlich im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. Eine ärztliche Behandlung der beiden Geschädigten war nicht erforderlich.