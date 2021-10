Drei Tatverdächtige wurden am frühen Samstagmorgen im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach dem Einbruch in einen Kiosk in der Haigerlocher Straße in Rangendingen festgenommen.

Mit einem Steinwurf durch die Glastür

Gegen 1.30 Uhr wurden Anwohner auf mehrere Personen aufmerksam, welche einen Stein i...