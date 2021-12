Gegen 18.20 Uhr war am Donnerstag ein 42-jähriger Audi-Lenker in eine Kontrollstelle in der Balinger Straße in Frommern gefahren. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen vorläufigen Wert von über 1,7 Promille.

Einen weiteren Fahrer erwischt

Etwa eine Stunde später hielten Beamte der Verkehrsp...