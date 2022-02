Eine Verkehrskontrolle am frühen Montagmorgen in Kusel kostete zwei junge Polizisten das Leben. „Die schießen“ waren ihre letzten Worte über Funk. Was macht diese Gräueltat mit den Kollegen in Hechingen? Die HZ hat beim Ersten Polizeihauptkommissar Gerhard Schuler nachgefragt.

„Zu 100 Pr...