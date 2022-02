Mit dem Aus für den Fußgängerzonentest am Marktplatz krankt das Hechinger Klimamobilkonzept heftig. Doch die Bunte Liste im Gemeinderat macht trotzdem weiter. Im Fokus ist nun die sogenannte Parkraumbewirtschaftung.

Fußgänger bevorzugen

Hinter dem kruden Wortmonster verbirgt sich die Lösung der komplizierten Frage, wie man regulierend eingreifen kann, damit die Stadt weniger den Autos und mehr den Fußgängern gehört.

Kein Verbot, aber

Almut Petersen spricht in ihrem Antrag für ihre Fraktion denn auch von einer Lenkungsfunktion: „Parken im Straßenraum wird zwar nicht verboten, im Vergleich zum Parken in Parkhäusern, Parkdeck, Tiefgaragen aber unattraktiver.“ Das soll funktionieren, indem die Zeit- und Preisbevorzugung reduziert wird. Angesichts der deutlich erhöhten Preise fürs Parkhaus und ebenso die neue Tiefgarage könnte das spannend werden!

Wieder Gebühren

Die Bunte Liste hat ein Grobkonzept für die Parkraumbewirtschaftung beigefügt. Oberstes Prinzip: Die Innenstadt soll in Zonen eingeteilt werden. Die Kernzone bilden Obertorplatz, Kirchplatz, Marktplatz und die direkt angrenzenden Straßen und Gässle. Die Parkzeit ist in diesem Bereich am kürzesten, die Parkgebühr (das bedeutet Wiedereinführung!) am höchsten. Vorschlag: maximal eine Stunde, 50 Cent pro halbe Stunde). Das wiederum sind die neuen Tarife im Parkhaus und der Tiefgarage. In den sonstigen Straßen und Gassen der Innenstadt kann die Parkzeit etwas länger, die Gebühr niedriger sein; zum Beispiel zwei Stunden und 50 Cent pro Stunde.

Auch freie Parkzeit

Bei den größeren Parkplätzen im Innenstadtbereich, also dem Parkdeck Münzgasse und dem Schloßplatz, sollen Freiparkzeit und längere Parkdauer möglich sein (eine Stunde kostenlos parken, 50 Cent pro Stunde bei drei Stunden).

Aber die Gebühren steigen jetzt

Im Parkhaus an der Neustraße, der Tiefgarage bei der Stadthalle und dem Firstparkplatz (der bald bebaut werden soll) will die Bunte Liste besonders günstige Konditionen, also lange Freiparkdauer und günstige Tarife. Genau da freilich wird es Diskussionen geben. Denn der Betriebsausschuss hat wie berichtet die Gebühren fürs Parkhaus und die Tiefgarage heftig nach oben gesetzt. Kostenlos ist nur noch die erste halbe Stunde. Ab da wird’s im Vergleich zu heute sehr teuer.

Die Stadt könnte es zahlen

Das hat, wie ebenfalls berichtet, vom Finanzamt diktierte Gründe. Almut Petersens Überlegung, dass die Stadt den Stadtwerken als Betreiber der Großgaragen die Gebühren für die ersten beiden Stunden erstattet, hatte im Betriebsausschuss ein merklich zurückhaltendes Echo.