Die Ebinger Straße in Hausen ist eine der am schlechtesten befahrenen des gesamten Stadtgebietes. Nein, nicht vom Aufkommen her betrachtet; Durchgangsverkehr rollt Tag und Nacht reichlich durch die Trasse. Aber abgesehen vom Lärm, lässt mehr noch das Fahrverhalten zu wünschen übrig. Das ist nun...