Der Ortschaftsrat Schlatt ist zurück aus der Sommerpause. Die erste Sitzung nach den Ferien lockte auch viele Interessierte an. Ortsvorsteher Jürgen Schuler und das Gremium gaben die Punkte der Haushaltswünsche fürs kommende Jahr bekannt, aber es ging vor allem um Baumgräber auf dem Friedhof.

Auf dem Schlatter Gottesacker sollen in diesem Monat Baggerwege angelegt werden. Generell, so Jürgen Schuler, setzt der Ortschaftsrat beim Friedhof auf eine vorausschauende Planung. Diese soll für die nächsten fünf bis zehn Jahre gelten.

Wunsch aus der Einwohnerschaft

Dazu gehört inzwischen ein neues Vorhaben, das in der Bevölkerung auf großes Interesse stößt: die Möglichkeit zur Schaffung von Baumgräbern. Wie in anderen Stadtteilen wurde dieses Thema aus der Einwohnerschaft an den Ortschaftsrat herangetragen. Chiara Roth vom städtischen Sachbereich für Friedhofswesen unterstützt das Anliegen, verwies aber auf die Schwierigkeit der Platzfindung in Schlatt. Laut der aktuellen Untersuchungen müssten wohl für Baumgräber denn Rasendoppelgräber wegfallen. Die Kosten für einen geeigneten Baum sollen bei 5000 Euro liegen.

Die leidige Standortfrage

Und wo wären geeignete Standorte? Möglich wären Baumgräber im Bereich neben der Haupttreppe. Dort entstehen aber die neuen Baggerwege. Wohlweislich habe man über die vergangenen Jahre die Flächen um den Friedhof aufgekauft. So wäre es laut Jürgen Schuler auch eine Idee, die Anlage nach Süden zu erweitern. Derzeit wäre eventuell direkt an der Friedhofskirche Platz für zwei Bäume. Dort könnte es aber Probleme mit dem Laub geben.

Es fehlen noch Antworten

Wie wäre es im nördlichen Bereich, wo Baumstümpfe noch von früherem Baumbestand zeugen,? So lautete ein Vorschlag aus dem Ortschaftsrat. Die befürchteten Probleme wegen des Laubs auf anderer Menschen Gräber sind ein Thema, das der Ortschaftsrat bis zur nächsten Sitzung beantwortet haben will. Aber es gibt fürs Gremium noch weitere offene Fragen. Derzeit sieht der Ortschaftsrat noch keine ausreichenden Grundlagen dafür, um über Baumgräber entscheiden zu können.

Bitte dranbleiben!

Denn es gibt ja noch weitere offene Fragen: die Haftung bei Sturmschäden, die Baumgröße und -art, wie wurzeln die Bäume, muss man im Gegenzug auf eine andere Bestattungsart verzichten? Rückmeldung, wie beispielsweise die Baumgräber auf dem Friedhof Heiligkreuz angelegt sind, gab es bereits aus der Zuhörerschaft. Es kam auch nochmal der Wunsch auf, doch mit Nachdruck an dem Thema dranzubleiben, da die Bestattungsart immer beliebter wird. Der Vorschlag dieses Zuhörers: Standort dort, wo man durchs große Tor in den Friedhof kommt.

Ein weiterer Punkt in der zweiten Runde der Bürgerfragestunde zum Abschluss der Sitzung waren die Buchshecken um den Friedhof. Diese wurden gegen den Zünsler gespritzt. Man wird hoffentlich im nächsten Jahr sehen, dass es etwas gebracht hat. Alle Pflanzen zu ersetzen, würde teuer.

