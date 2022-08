Da hat nun wirklich alles oberprima gepasst: Zur brandneuen Verfilmung der zehnten Krimikomödie der Erfolgsautorin Rita Falk, dem „Guglhupfgeschwader“, gab es beim Hechinger Freiluftkino ausgewählte Delikatessen von Chefköchinnen und Chefköchen aus Hechingen und der Umgebung.

Der Gourmetabend, seit 2012 ebenso fester wie beliebter Bestandteil des Open-Air-Kinos auf dem Hechinger Freibadgelände, stand logischerweise unter bayerischen Vorzeichen. Die Provinzkrimi-Serie, seit Jahren ein Publikumsbringer im Kino und anschließend ein Quotengigant im Fernsehen mit Dauerwiederholungsgarantie, spielt schließlich in Oberbayern.

Alles für lau und Spenden

Wohlgemerkt gratis wurden beim Freilichtkino Spezialitäten aus dem Nachbarbundesland feilgeboten. Sogar seit 15 Jahren mit von der Gourmet-Partie und am Donnerstag selbstredend erneut zur Stelle: Gerd Merkel von der Hechinger „Kupferpfanne“ und Rainer Seifert, bekannt vom Tailfinger Landhaus „Stiegel“. Merkel und sein Team hatten sich für Fleischpflanzerl, also Bouletten, sowie Maultaschen entschieden. Bei Rainer Seifert war Obazda angesagt. Gut 800 Portionen der rustikalen Käsecreme-Spezialität waren vorbereitet.

Franz Eberhofer ohne Leberkäse? Niemals! In einem der Krimis hätte er aus Gesundheitsgründen drauf verzichten sollen. Aber das ist erledigt. Die Albmetzgerei Steinhart hat beim Gourmetabend sehr kräftig von der Kino-Leibspeiße aufgetischt: 1000 Portionen! Erstmals mit von der kulinarischen Partie waren am Donnerstag zwei gute Hechinger Bekannte: Pe Gantenbein-Mayer und Sandy Hirlinger vom Kultlokal „Fecker“. Ralf Merkel hatte die HZ im Vorfeld raten lassen, was das Duo wohl serviere. Richtig – Wurstsalat! In der schwäbischen und der Schweizer Variante.

Stammgäste

Seit Jahr und Tag ist Merkels Lichtspielhäuser-Getränkelieferant Stammgast beim Gourmet-Treffen. Selbstredend wieder vertreten: der Getränkefachmarkt Mebold mit seiner Weinprobe. Angesichts der Hitze war Rosé besonders begehrt. Nun ja, könnte man da nun denken: Der Eberhofer steht bekanntlich und eindeutig auf Bier und „Jacky“. Kein Problem: Ebenfalls wieder auf dem Freibadgelände: Georg Friedrich Prinz von Preußen mit seinem gleichnamigen Pilsener. Das hat zwar mit bayerischem Gerstensaft nur sehr wenig Geschmacksgleichheit, wurde aber trotzdem in erheblichen Mengen goutiert. Das Oberhaupt des Hauses Hohenzollern, in Personalunion Geschäftsführer der Preußen-Biermanufaktur, sei eigens wegen des Abends angereist, freute sich Ralf Merkel über den treuen Mitmacher von der Burg über Hechingen.

Das Zehnjährige

Das zehnjährige Jubiläum des Gourmetabends hat nur einen klitzekleinen Schönheitsfehler: In den zurückliegenden beiden Jahren war Zwangspause wegen der bekannten Umstände. Umso größer ist die Resonanz auf das Superangebot der Merkel-Mannschaft in diesem Sommer: Die Leute strömen massenhaft auf die Freibadwiese. Der Spitzensommer tut seinen Teil dazu. Schlechtwetterkleidung hat es bislang ganz gewiss nicht gebraucht. Und der Zusatz „Bei jedem Wetter“ hat sich erübrigt. Wobei es just am heutigen Abend und dem neuen Elvis-Film mit freiem Eintritt für alle originalen Doubles laut Vorhersagen etwas kritischer werden könnte.

Eintritt war am Donnerstag natürlich fällig. Aber Essen und Trinken waren frei. Seinen Dank dafür konnte man freilich im Spendenkässle würdigen. Dessen Inhalt geht an die Prinzessin-Kira-von-Preußen-Stiftung, die sich in diesen Monaten für den Aufenthalt ukrainischer Kinder auf der Burg einsetzt.

Ausverkauft – eigentlich

Wer übrigens zu lange zugewartet hat, der ist beim „Gugelhupfgeschwader“ leer ausgegangen: Der Abend war restlos ausverkauft. Und das bedeutet: 1500 Besucherinnen und Besucher! Es durften freilich trotzdem noch einige auch ohne Vorbestellung rein. Und nicht verzagen. Den neuen Eberhofer kann man in den Hechinger Schwanen-Kinos schauen. Dann halt ohne Fleischpflanzerl und Obazda, aber mit Popcorn und ausgewählten Getränken.

Info Nur noch fünf Tage sind es noch beim Hechinger Freiluftkino. Heute läuft „Elvis“, am Samstag folgt „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“, am Sonntag sind die „Minions“ dran, am Montag gibt‘s Teil 3 von „Monsieur Claude“, und das Finale bestreitet „Cool Runnings“. Den Jubiläumsfilm zum 25. Hechinger Open-Air-Kino gibt‘s bei freiem Eintritt.

Mehr zum Thema

Mehr zu Restaurants, Cafés und Bars in der Region Neckar-Alb finden Sie unter swp.de/albgenuss