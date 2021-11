Veranstaltungen sind gerade überall eine Hängepartie. Was kann man machen, in welcher Form, was muss man beachten, kommt denn jemand, oder sollte man überhaupt was auf die Beine stellen? Alles Fragen, die die Macherinnen und Macher im öffentlichen Leben derzeit beschäftigen.

In Boll hat man sich...