Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind in der Nacht zum Dienstag, kurz vor 1 Uhr, zu einem Wohnhaus in der Weinbeerstraße in Thanheim ausgerückt, nachdem über Notruf Rauch gemeldet worden war.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte ein Heizlüfter im Erdgeschoss aus noch unbekannter Ursache stark zu qualmen begonnen. Der Rauch breitete sich daraufhin im Inneren des Wohnhauses aus.

Bewohner über Drehleiter gerettet

Die Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 56 Feuerwehrleuten angerückt war, lüftete das Gebäude und rettete vier Bewohner, die ins Obergeschoss des Hauses geflohen waren, über die Drehleiter.

Alle Bewohner wurden anschließend vom Rettungsdienst untersucht. Ein 16-Jähriger musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die übrigen Bewohner kamen bei Bekannten unter.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10 000 Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.