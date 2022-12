Auf dem Bibis in Bietenhausen, oberhalb des Schützenhauses hatten die Jugendlichen in den letzten Wochen einen drei Meter hohen Holzstapel hergerichtet. „Die Leute im Ort konnten ihr Holz und Reisig bei uns zum Abholen anmelden“, erzählte Lukas Leins vom Jugendraum Bietenhausen. Was nicht ange...