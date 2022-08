Was erkennt man auf den ersten Blick? Der BMW drängelt den Transporter! Dabei ist Geschwindigkeit an dieser Stelle der B 27 so eine Sache, wie man als Eingeborener weiß und wie den Ortskundigen per Straßenschild annonciert wird: Es wird geblitzt! Neuerdings sogar in hochmoderner Form. Siehe ganz rechts hinterm Einfädelschild. © Foto: Jürgen Meyer