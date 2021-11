Besorgniserregende Werte in Haigerloch: Nachdem sich die Corona-Lage in der 10 800-Einwohner-Stadt über einen längeren Zeitraum weitgehend entspannt hatte, schießen die Neuinfektionen seit einigen Tagen sprunghaft in die Höhe. Aktuell hat Haigerloch 99 bestätigte Fälle der Lungenkrankheit C...