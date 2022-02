Der Stetttener Narrenverein „Salzschlecker“ hatte am Sonntag intern zu einer kleinen, aber feinen Fasnetsrunde zusammen mit der Lumpenkapelle des örtlichen Musikvereins eingeladen.

Der Fasnetssonntag ist in Salzschleckerhausen, also Stetten, eigentlich normalerweise der Haupttag der Dorffasnet mit großem Umzug mit örtlichen Gruppen und befreundeten Narrenzünften. Trotzdem entwickelte sich diesmal am Sonntagnachmittag ein bisschen Fasnetsfreude in den Gassen des Ortes und im abgegrenzten Schulhof. Auch diese Art von Fasnet hatte sich im Ort herumgesprochen, sodass bei schönstem Sonnenschein einige Zuschauerinnen und Zuschauer aus Stetten im Ortskern, rund um das frühere Gasthaus Engel und die heutige Metzgerei Klingenstein, zu finden waren.

Häuserblock wird drei Mal umkreist

Dort war es dann auch möglich, die einzelnen Fasnetgruppen des Vereins mit den Gardemädchen, der großen Gruppe der Salzschlecker und der „Essensträgerinnen“ ein paar Mal zu bewundern, denn sie umkreisten mit vielen „Salz-Schlecker-Rufen“ den dortigen Häuserblock drei Mal, bevor sie in Richtung des abgegrenzten Bereichs auf den Schulhof der ehemaligen Werkrealschule abbogen.

Hierbei wurden die aktiven Hästräger vom Vorstand – unter Beachtung der 3G-Regeln – als Dankeschön für deren Mitwirkung bei der diesjährigen Fasnet bewirtet. Auch die Lumpenkapelle sorgte mit ihren schmissigen Weisen im Freien für Fasnetsstimmung.