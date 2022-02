Eigentlich wäre am heutigen Fasnetsmontag in Trillfingen der Haupttag der örtlichen Fasnet mit närrischem Treiben und Umzug der örtlichen Fasnetsgurppen zusammen mit dem Narrenverein. Doch wegen Corona und den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine ist in diesem Jahr alles anders.

Der Narrenverein Trillfingen wollte die Fasnetstage dennoch nicht ganz vorbeigehen lassen, ohne unter seinen Mitbürgern bei der „Fasnet auf der Gass“ etwas Freude zu verbreiten. Und so hatte es sich im Flecka dann doch herumgesprochen, dass am Fasnetssamstag etwas auf dem Dorfplatz und im Schulhof los ist.

Schunkelmusik und viel „Narri-Narro“

Am frühen Nachmittag bei reichlich Sonnenschein fand sich einiges närrisches Volk aus dem Ort in der Dorfmitte ein. Vorne draus kündigte die örtliche Feuerwehr das närrische Treiben an, und der Narrenmarsch erklang durch die örtliche Bauernkapelle. Dahinter folgte ein Traktor mit freundlich winkenden Dalmatinerdamen auf einem Anhänger. Schließlich trafen der freudig winkende Narrenrat und die bunten Narros mit Gschell ein. Auch die Schantle in ihrem Fleckleshäs trieben ihren Schabernak.

Bei Schunkelmusik und viel „Narri-Narro“ kam dann auch für kurze Zeit echte Fasnetsstimmung auf. Diese fand danach für die Aktiven auf dem abgezäunten Bereich des Schulhofs mit Einlass nach der 3G-Regel seine Fortsetzung.