Welch ein Zufall: Beim Anruf der Redaktion sitzt Binsdorfs Ortsvorsteher Ortsvorsteher Dr. Hans-Jürgen Weger im Dorfladen, um dort seinen vorläufig letzten Cappuccino zu trinken. So richtig genießen kann er die Kaffeespezialität nicht, denn der Zettel, der an der Tür hängt, hat ihn am Dienstag...