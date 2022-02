Der Polizistenmord im rheinland-pfälzischen Kusel, mutmaßlich begangen von zwei auf frischer Tat ertappten Wilderern, hat Deutschland in dieser Woche bewegt wie kein anderes Thema. Markus Schuler, der Hechinger Kreisjägermeister, ist in doppelter Weise „persönlich stark von den Vorfällen be...