Faszinierend … und auch ein „bisschen schaurig“ – so nannte Dr. Regina Heneka in Vertretung von Bürgermeister Philipp Hahn das Thema der Jahresausstellung des Nabu: Fledermäuse. Am Freitagabend wurde sie in der Hechinger Rathausgalerie eröffnet – und spätestens nach dem einführenden ...