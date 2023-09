Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer ist es am Sonntagvormittag, 17.09.2023, in Melchingen gekommen. Was genau war bei dem Unfall passiert?

Gegen 11.30 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Triumph auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Stetten gefahren. Kurz vor einer scharfen Linkskurve, auf Höhe der Einmündung der St.-Bernhard-Straße, erkannte er ein entgegenkommendes Auto. Dessen Fahrerin hatte den linken Blinker gesetzt, um in die St.-Bernhard-Straße abzubiegen. Der Biker bremste stark ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad – und stürzte.

Motorradfahrer bei Unfall in Melchingen verletzt

Bei dem Sturz zog sich der Mann ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Mit dem Rettungswagen wurde er zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden am Motorrad dürfte sich auf schätzungsweise 2000 Euro belaufen.