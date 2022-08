Schwere Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L 391 erlitten.

Gegen 16.40 Uhr war der 25-Jährige mit seiner Yamaha auf der Landesstraße von Rangendingen in Richtung Grosselfingen unterwegs. In einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung zur K 7164 in Richtung Weilheim, kam der Biker nach derzeitigem Kenntnisstand wohl infolge eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit seiner Maschine gegen eine Leitplanke und stürzte.

Der Rettungsdienst brachte ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1700 Euro.