Der 36-Jährige war am Montag kurz nach 16 Uhr mit einer Kawasaki auf der Landstraße von Thanheim in Richtung Onstmettingen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad zu weit nach links und prallte gegen das linke Hinterrad eines entgegenkommenden Sprinters.

Der Biker stürzte und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht.

An seiner Maschine war ein Schaden in Höhe von zirka 7000 Euro entstanden. Sie musste mit einem Abschleppwagen abtransportiert werden. Nach einem Reifenwechsel war der Sprinter wieder fahrbereit.

Zum Abbinden ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort.