Alles aus einer Hand, das will Fleischermeister Rainer Fecker ab dem 7. Januar in der Burgstraße 14 in Zimmern bieten. Er übernimmt in vierter Generation den geschichtsträchtigen Metzgerei-Fachbetrieb, der jetzt allerdings gut zehn Jahre geschlossen war.

Echte Handarbeit

Unter dem Motto „handwerk...