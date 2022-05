Frank R., ein in der „Reichsbürger“-Szene bundesweit bekanntes Gesicht, stand am Donnerstagvormittag in Hechingen vor Gericht. Die Sicherheitsvorkehrungen in und vor dem Gerichtsgebäude erinnerten an vergangene Mord- und Blutrache-Prozesse. Dabei ging es diesmal „nur“ um einen Verstoß geg...