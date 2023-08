Die Herren vom Bau haben ihren garantiert bitter nötigen Urlaub fast wieder hinter sich. Am bevorstehenden Montag, 14. August, geht es auf jeden Fall weiter mit der Großbaustelle am Hechinger Marktplatz neben dem Rathaus.

Das bedeutet allerdings, dass dann auch die ungeliebte Baustraße wieder angelegt sein wird. Und damit fallen auf der Westseite des Marktplatzes, wenn man aus Richtung Kirche kommt, die linke Seite, wieder die Parkplätze weg.

Parkplätze bleiben frei

Allerdings sind es nun nicht mehr alle Stellplätze: Die Absperrungen für die Baustraße werden nicht bis ganz oben an die Schloßstraße hin reichen. Die Stadt Hechingen lässt in ihrer aktuellen Pressemeldung wissen, dass „wenige Parkplätze verbleiben“. Zuvor war es noch konkreter gewesen: Der Behinderten-Stellplatz plus drei weitere Parkplätze würden freibleiben, hatte es vor zwei Wochen geheißen.

Reichlich Parkplätze

Bauferien, das bedeutet für die Geschäftsleute am Hechinger Marktplatz noch bis Samstag, dass ihre Kundschaft direkt vor der Ladentür parken kann. Ab Montag ist es aber so viel unbequemer auch nicht. Es gibt weiterhin die provisorischen Parkplätze auf der rechten Seite.

Außerdem kann man seinen Wagen am Kirchplatz abstellen oder in der Goldschmiedstraße. Nur unmerklich weiter weg sind die vielen Stellplätze im Parkdeck Münzgasse. Wer dort parkt, kann auch direkt wieder rausfahren und spart sich das Gegurke durch die Altstadt.