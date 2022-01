Die CDU will sich inhaltlich neu aufstellen. Über 95 Prozent Zustimmung für Friedrich Merz als neuem Bundesvorsitzender sprechen eine eindeutige Sprache. Nicht einmal halb so viele Prozentpunkte standen für die Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Tübingen-Hechingen, Annette Widmann-Mauz, am En...