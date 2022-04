Der Leukämiepatient Uwe Kahles aus Hechingen feierte am vergangenen Mittwoch seinen 59. Geburtstag – und das zuhause! Ein schöneres Geschenk hätte man ihm nach siebenwöchigem Aufenthalt in der Medizinischen Klinik in Tübingen kaum machen können. Entsprechend unmissverständlich fällt seine...