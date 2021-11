Der Hechinger Uwe Kahles ist an Leukämie erkrankt – nur eine Stammzellenspende kann sein Leben retten. Wer helfen möchte, kann sich über www.dkms.de/uwe ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin werden. Oder er/sie besucht die Vor-Ort-Registrierungsaktion am kommenden Sonntag, 14. November, zwischen 10 und 17 Uhr im Hechinger Oldtimermuseum an der Oberen Mühlstraße.