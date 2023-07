Am 22. Dezember 2022 wurde auf einem Grundstück in der Tannstraße in Rottweil die Leiche einer 57-jährigen Frau gefunden. Aufgrund des bestehenden dringenden Tatverdachtes wurde gegen den Ehemann der Getöteten von dem Amtsgericht Rottweil am 23. Dezember 2022 Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigt...