Gute Nacht Freunde, es wird Zeit für uns zu geh‘n, was wir noch zu sagen hätten, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steh‘n. Gaby Dummer und Hubert Hirlinger sagten ihren Gästen am Ostermontag Lebewohl. Sie gehen in Ruhestand. Auf dem Bild stoßen Petra Maichle-Mayer (l.) und Petra Eschment (r.) mit an. Als Bedienungen beliebt und zuverlässig unterstützten sie das Paar viele Jahre lang. © Foto: Matthias Badura