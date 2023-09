Zum neuen Vizepräsidenten des Landgerichts Hechingen ist an diesem Donnerstag Volker Schwarz ernannt worden. Der Vorsitzende Richter folgt auf Dr. Hannes Breucker, der im Juni als Senatsvorsitzender an das Oberlandesgericht Stuttgart wechselte.

Der Präsident des Landgerichts, Florian Diekmann, händigte seinem neuen Stellvertreter die Ernennungsurkunde des Ministerpräsidenten aus und zeigte sich hocherfreut: „Wir haben mit Volker Schwarz eine ideale Besetzung für das Amt des Vizepräsidenten gefunden. Er ist ein ausgezeichneter Jurist und erfahrener Strafkammervorsitzender, der im Landgerichtsbezirk bestens bekannt ist und von den Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt wird. Er hat in der Vergangenheit bereits ein Händchen für Verwaltungsaufgaben bewiesen und ich freue mich sehr, ihn im Führungsteam des Landgerichts begrüßen zu dürfen.“

Schon 1996 am Landgericht

Volker Schwarz wurde 1966 in Herrenberg geboren und hat in Tübingen Rechtswissenschaften studiert. Sein Referendariat absolvierte er im Landgerichtsbezirk Stuttgart und trat 1994 in die Justiz des Landes ein. Nach den Stationen bei der Staatsanwaltschaft Hechingen, dem Amtsgericht Albstadt gefolgt vom Amtsgericht Hechingen, kam er erstmals 1996 zum Landgericht Hechingen.

Lange am Oberlandesgericht

Nach erfolgreicher Erprobungsabordnung an das Oberlandesgericht Stuttgart, wo Volker Schwarz einem Strafsenat angehörte, war er im Jahr 2010 kurzzeitig wieder am Landgericht Hechingen tätig, bis er letztlich im Jahr 2011 wieder zum Oberlandesgericht Stuttgart zurückkehrte. Dort gehörte er einem Strafsenat an und war dessen stellvertretender Vorsitzender. Als Ergänzungsrichter wirkte er unter anderem an dem bundesweit ersten Staatsschutzverfahren wegen Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch mit.

Seit 2015 wieder Hechingen

Im Jahr 2015 wurde Volker Schwarz zum Vorsitzenden Richter am Landgericht Hechingen ernannt, wo er seitdem schwerpunktmäßig im Strafrecht tätig war und – von der Berufungs- über die Beschwerde- bis hin zur Schwurgerichtskammer – alle Kammern bereits geführt hat. Nun ist er als Vizepräsident auch ständiger Vertreter des Präsidenten, wodurch er auch Verwaltungsaufgaben für den gesamten Landgerichtsbezirk wahrnimmt.

Neue Pressesprecherin

Zum 1. September 2023 hat das Landgericht Hechingen zudem Richterin am Amtsgericht Kristina Selig als neue Pressesprecherin gewonnen. Sie wird die Pressearbeit zusammen mit Richter am Landgericht Simon Schairer betreuen, der stellvertretender Pressesprecher bleibt. Als Pressesprecherin steht sie den Vertreterinnen und Vertretern der Presse für Auskünfte sowohl in Zivilsachen als auch in Strafsachen als Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Katharina Selig ist Jahrgang 1990 geboren und 2017 in den höheren Justizdienst des Landes Baden-Württemberg eingetreten. Vor ihrem Wechsel zum Landgericht Hechingen war sie erst bei der Staatsanwaltschaft Hechingen und zuletzt am Amtsgericht Sigmaringen tätig, unter anderem als Vorsitzende des dortigen Schöffengerichts (das sie übergangsweise auch weiterhin leiten wird).