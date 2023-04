Er sei „kein Schwerkrimineller, sondern ein Schwerkranker“, brachte Richter Dr. Hannes Breucker dem Angeklagten große Empathie entgegen. Und so fiel am Freitag auch das Urteil gegen jenen 35-jährigen Angeklagten aus, dem bereits vor und erneut in der Hauptverhandlung am Gründonnerstag vom psy...